Verdubbeling aantal moorden dit jaar; meer liquidaties

De moord vond plaats in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In 2017 werden in onze regio twee keer zoveel mensen vermoord als in 2016. Dat blijkt uit cijfers die Omroep West bijhoudt. Wat opvalt dit jaar is het aantal gewelddadige afrekeningen in de lijst. Dat is in jaren niet zo hoog geweest. Een overzicht:

24 januari

In een huis op de Leyweg in Den Haag wordt een zwaargewonde vrouw gevonden. Ze is mogelijk met een hard voorwerp op haar hoofd geslagen. Twee dagen later overlijdt ze. Drie mensen zijn verdacht in de zaak.

28 februari

De 55-jarige Adrie den Engelsman wordt dood gevonden in zijn huis op de Leopoldhove in Zoetermeer. Later blijkt dat hij onthoofd is. Er zijn twee verdachten opgepakt. Het zijn bekenden van het slachtoffer.

17 april

Op een parkeerterrein in de Sylvain Poonsstraat in Wateringen wordt de 39-jarige Farid uit Houten doodgeschoten in zijn auto. Hij sterft ter plekke.

25 april

Een vader en een zoon, René en René van Doorn, worden doodgeschoten op een industrieterrein op Edisonstraat in Zoetermeer. Diezelfde dag wordt een man opgepakt in Rotterdam als hij probeert de vluchtauto in brand te steken. Hij is inmiddels vrijgelaten.

11 juni

De 45-jarige Judith overlijdt in een huis aan de Ingeland in Maasland, nadat ze zwaargewond gevonden wordt onderaan de trap. Haar man wordt aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van haar dood.

17 juni

Drie mannen brengen een dode man naar het politiebureau in Gouda. Het gaat om een man uit Bodegraven. Een persoon zit nog vast voor zijn dood.

3 juli

De 85-jarige Ans wordt vermoord in haar huis in de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen. Haar dood gaat gepaard met veel geweld. Geld lijkt het motief. Een man en een vrouw zitten vast voor de moord.

22 juli

Op een parkeerplaats in het Hoekpolderpark in Rijswijk wordt het lichaam van de 50-jarige Mustafa Ates uit Vlaardingen gevonden. Zijn lichaam is daar achtergelaten. De dood van Ates houdt mogelijk verband met de dood van de 41-jarige beveiliger Zeki Yumusak in Rotterdam.

13 augustus

De 60-jarige Alvin wordt dood gevonden in een parkeergarage op de Rubensstraat in Den Haag. De buurt is geschokt door de dood van de man. Zo'n twee weken later beleeft de moord een bizarre ontknoping.

24 september

Op zondagavond wordt het lichaam van de 38-jarige Tomasz Kierat gevonden in een huis op de Tomatenstraat in Leiden. De politie houdt twee verdachten aan. Omroep West onthult dat een van hen ex-tbs'er Maarten O. is.

8 november

Aan het begin van de avond wordt de Iraanse Ahmad Mola Nissi doodgeschoten. Hij overlijdt vrijwel direct. Mola Nissi is de leider van een Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging. Volgens de directe kring rondom Mola Nissi zit Iran achter de moord.

14 november

In een recreatiegebied in de buurt van Zaandam wordt het lichaam van Maria Jesus dos Santos Goncalves Santana gevonden. De 48-jarige Portugese uit Den Haag was al sinds eind augustus vermist. Haar ex-vriend zit vast als verdachte in de zaak.

30 november

In de nacht van 29 op 30 november wordt de 59-jarige Olaf omgebracht in zijn huis in de Hemsterhuisstraat in Den Haag. Na zijn dood wordt de vrouw van Olaf aangehouden. De twee stonden op de Haagse Markt, hun collega's reageren geschokt na de dood Olaf.

Een overzicht van de afgelopen jaren

2010: 17 moorden

2011: 17 moorden

2012: 17 moorden

2013: 11 moorden

2014: 11 moorden

2015: 9 moorden

2016: 7 moorden

2017: 14 moorden



Daling moorden in Nederland

Sinds een piek in het jaar 2000 daalt het aantal moorden in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens Elsevier Weekblad overstijgt het aantal moorden dit jaar het aantal dat vorig jaar werd gepleegd.



In onderzoek

Naast de moorden op de lijst heeft de politie nog vier zaken in onze regio in onderzoek, waar mogelijk een misdrijf in het spel is. Daarbij vielen vijf slachtoffers. In april vindt een kitesurfer in de zee bij Noordwijk het lichaam van de 24-jarige Everald Suensberg uit Druten. Ook de dood van een man in de Lopsenstraat in Leiden, wordt nog onderzocht.

In Delft zoekt de politie uit of er misdaad in het spel is bij een man die gevonden werd in het water langs de Kanaalweg. Een andere zaak in Delft die ook nog onderzocht wordt is een fatale ontploffing in de Van Schuijlenburgstraat in Delft. Daarbij kwam een monteur van Vidomes om het leven.



Opvallend veel liquidaties

Waar de afgelopen jaren de lijst met moorden vooral bestond uit incidenten in de relationele sfeer, vallen dit jaar vooral de liquidaties op, of zoals de politie het noemt: moorden waarbij het slachtoffer bewust is gekozen. Dat gebeurde in vijf gevallen.

Politiewoordvoerder Cor Spruijt kan hieraan geen conclusies over de veiligheid verbinden. 'Als het gaat om mensen die bewust gekozen worden, dan is dat omdat ze in de stad Den Haag of in de eenheid zitten. En als we kijken naar cijfers over veiligheid en misdrijven in het algemeen dan zie je dat we daar heel goed op scoren. Daar zijn we dan ook erg blij mee.'



Geen trend

Dat er dit jaar vijf liquidaties in de lijst staan wil volgens de politie niet zeggen dat we die ook volgend jaar zullen terugzien in de lijst. 'We hebben geen aanwijzingen dat die zaken met elkaar te maken hebben: laten we zeker niet hopen dat het er meer zullen worden', aldus de woorvoerder

De onderzoeken leggen wel een grote druk op de politie. 'Zaken waarbij de slachtoffers bewust zijn gekozen zijn vaak moeilijker op te lossen dan moorden in de relationele sfeer', vertelt Spruijt. 'Dat betekent heel veel onderzoek en dat begint bij het slachotffer: wie is dat, met wie gaat hij om, getuigen horen en dat kost heel veel capaciteit.' Toch wist de politie bij het merendeel van de zaken een verdachte aan te houden.