ADO-doelman Zwinkels hoopt PEC te halen, Kanon in het gips

DEN HAAG - ADO-doelman Robert Zwinkels hoopt op tijd fit te zijn voor de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar. De keeper viel in de uitwedstrijd met PSV geblesseerd uit met een elleboogblessure. Nader onderzoek wijst geen ernstige schade uit voor de 34-jarige Zwinkels.

Op de website van ADO Den Haag valt te lezen dat zijn aanwezigheid aankomende vrijdag tegen PEC Zwolle nog niet honderd procent zeker is. 'Zwinkels hoopt zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij de groepstraining. Het is niet uitgesloten dat hij komende vrijdag onder de lat kan staan in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dit moet de komende dagen nog duidelijk worden,' aldus de club.

ADO kwam ook nog met een update over de geblesseerde Wilfried Kanon. Zijn onderbeen is in het gips gezet. Hij heeft last van een oude blessure. 'Stabiliteit en rust van het been bevorderen het herstel en het gips is daar een belangrijke factor in. Kanon zal vier weken het gips moeten dragen,' aldus ADO Den Haag op haar website.