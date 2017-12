Dode door DNA-onderzoek na vijftig jaar geïdentificeerd

DEN HAAG - Een stoffelijk overschot dat begin 1968 werd gevonden op Terschelling is eindelijk geïdentificeerd. Het blijkt te gaan om een man die toen 26 jaar oud was. Zijn DNA kwam overeen met genetisch materiaal dat zijn familie had afgestaan.

Op verzoek van de nabestaanden maakt het coldcaseteam van de politie eenheid Den Haag niet bekend waar de man vandaan kwam en hoe hij vermist is geraakt. De man was sinds oktober 1967 spoorloos. Zijn lichaam was in 2011 al eens opgegraven om DNA vast te stellen, maar dat lukte toen niet.

Met de nieuwste forensische technieken was er begin deze maand wel een match. Een succes voor het project 'Zeeslachtoffers' dat in 2014 startte. Het coldcaseteam werkt daarin samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). De man had een naamloos graf op Terschelling.



DNA-onderzoek in vissersplaatsen

De politie heeft de afgelopen jaren meerdere bijeenkomsten voor familieleden van vermisten gehouden, onder meer in vissersplaatsen als Scheveningen en Katwijk. Daar konden verwanten hun wangslijm laten afnemen, zodat rechercheurs het DNA konden opslaan.

In 2014 kon door deze DNA-techniek een man uit de Haagse regio worden geïdentificeerd. Een familielid van de desijds 45-jarig man nam in 2013 contact op met de politie en stond ook meteen DNA af. Na ruim 26 jaar kon deze vermissingszaak toen worden opgelost.





