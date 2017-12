ADO bedankt supporters met gratis warme worst

DEN HAAG - Supporters van ADO Den Haag kunnen vrijdag met een gevulde maag beginnen aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Onder het motto 'Voor de lekkere trek, gratis worst voor het duel met PEC' worden de fans tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop getrakteerd op een gratis rookworst.

Het uitdelen gebeurt tussen 18:00 en 20:00 uur, voor de ingang van de Haaglandentribune van het Cars Jeans Stadion. Met de worsten wil de club de supporters bedanken voor hun steun. Hongerige toeschouwers moeten er wel snel bij zijn; er worden maximaal 2500 worsten vergeven.

ADO staat op dit moment op de negende plaats in de Eredivisie. Als er vrijdag

gewonnen wordt van PEC Zwolle, dan is de veertiende overwinning van het kalenderjaar een feit. Daarmee zou ADO het meeste aantal zeges in één jaar behalen sinds 2011.

