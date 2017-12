Kaartverkoop bekerwedstrijd VVSB tegen Roda JC staat op 2500 kaarten

DEN HAAG - Met nog drie dagen te gaan heeft voetbalvereniging VVSB uit Noordwijkerhout al 2500 kaarten verkocht voor de bekerwedstrijd tegen Roda JC. De Noordwijkerhouters spelen donderdagavond om 18.30 uur in de derde ronde van het KNVB bekertoernooi.

'Roda JC neemt 150 supporters mee. De rest van de kaarten hebben we verkocht aan Noordwijkerhouters. Er zijn nog kaarten te koop,' vertelt voorzitter Arjan Broekhof. 'Dat aantal hadden we ook verwacht. Toen we laatst tegen Katwijk speelden, kwamen er 3300 mensen kijken.’

VVSB bereikte de laatste zestien door te winnen van Katwijk, Telstar en EVV Echt. In het seizoen 2015/2016 haalde de ploeg de halve finale van het bekertoernooi. In de kwartfinale werd toen FC Den Bosch met 3-2 verslagen.