Deze sporters zijn in de prijzen gevallen op het Haags Sportgala 2017

REGIO - Hockeyer Sam van der Ven is uitgeroepen tot Haags Sportman van het Jaar. De doelman van de Wassenaarse hockeyclub HGC hield in de verkiezing windsurfer Kiran Badloe en badmintonner Mark Caljouw achter zich. Zeilster Marit Bouwmeester ging, net als vorig jaar, aan de haal met de titel Haags Sportvrouw van het Jaar. Paralympisch snowboarder Renske van Beek en handbalster Maura Visser moesten die prijs aan zich voorbij laten gaan.

In de categorie sportcoach ging Sarina Wiegman aan de haal met de titel Sportcoach van het Jaar. Zij kreeg van het publiek meer stemmen dan oud-ADO Den Haag-trainer Maurice Steijn en schaats-coach Jac Orie.

Het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen voor de derde keer de prijs Sportploeg van het Jaar. In 2013 en 2016 vielen de beachvolleyballers ook al in de prijzen. In deze categorie waren de tennissers van Leimonias en zeilers Afrodite Zegers en Anneloes van Veen de andere kanshebbers.

Boris Burkhardt is verkozen tot het Sporttalent van het Jaar. De Haagse hockeyer kreeg meer stemmen van het publiek dan zijn 'concurrenten' Jip Koorevaar en baanwielrenster Steffie van der Peet.



Een overzicht van de winnaars

Sportman van het Jaar: Sam van der Ven (hockey)

Hockey-doelman Sam van der Ven werd genomineerd vanwege het behalen van het Europees Kampioenschap met het Nederlands Hockeyteam. Van der Ven, geboren en getogen Hagenaar maakte drie jaar geleden zijn debuut in Oranje.

'Ik wil iedereen bedanken. Mijn ouders, pap, mam. Mijn teamgenoten bij HGC en Oranje en iedereen die op mij gestemd heeft.'

Marit Bouwmeester (zeilen)Vorig jaar won Marit Bouwmeester eindelijk haar felbegeerde gouden plak in Rio en zette dit jaar haar goede vorm door. De geboren Friezin won alle grote wedstrijden met het zeilen. Ze werd Europees Kampioen en Wereldkampioen in eigen land.

'Het is altijd keihard werken en winnen is niet makkelijk. Het is leuk om deze prijs weer te pakken. Ik wil nog veel meer blijven winnen. Dat is mijn motivatie.'

Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (beachvolleybal)Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren dit jaar de beste in het Chinese Xiamen en werden derde op het Europees Kampioenschap in Letland.

Brouwer en Meeuwsen pakten de titel voor de derde keer in hun carrière: 'Of dit gaat wennen? Nee nooit', zei Meeuwsen op het podum. 'Het is opnieuw een mooie erkenning dat we dit van de stad Den Haag krijgen. We gaan een mooi jaar tegemoet. Een mooie motivatie om hier volgend jaar weer te staan', sloot hij af.

Sportcoach van het Jaar: Sarina Wiegman (voetbal)

Voetbal-trainer Sarina Wiegman werd begin dit jaar aangesteld als bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. In augustus 2017 werden zij voor het eerst ooit Europees Kampioen. Later dit jaar werd Sarina door de FIFA bekroond met de titel ‘Beste Vrouwelijke Trainer van het Jaar’.

'Super mooi, deze prijs! Met een fantastische ploeg en staf hebben we iets heel moois neergezet afgelopen zomer. Het Nederlandse publiek heeft ons daarbij heel goed gesteund. Iedereen bedankt daarvoor!'

Sporttalent van het Jaar: Boris Burkhardt (hockey)

Hockeyer Boris Burkhardt is speler van Jong Oranje en nam afgelopen winter met de Oranje Heren Zaal deel aan het Europees Kampioenschap. Hij pakte met Jong Oranje het Europees kampioenschap en werd tevens topscorer van het toernooi. Niet in de laatste plaats maakte hij de beslissende shoot-out, waardoor de finale gewonnen werd.

ADO in de Maatschappij won de Frans Leermakers Award. Oud-hockeyster Naomi van As kreeg de oeuvreprijs toegerijkt.