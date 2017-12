Verslavingsdeskundige: Lachgas kan opstap naar echte drugs zijn

DEN HAAG - Het kabinet wil de verkoop van lachgas aan minderjarigen aan banden leggen. Er moet niet alleen een leeftijdsgrens komen, ook moet er een maximum komen voor het aantal patronen dat gekocht mag worden. Deskundigen maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas onder jongeren. Lachgas kan een opstapje zijn naar echte drugs. Het middel zit in patronen voor slagroomspuiten. Ook in onze regio wordt het lachgas veel gebruikt door tieners.

Voor onze camera ontkennen veel tieners in Rijswijk dat ze lachgas inhaleren. 'Maar velen bij ons op school gebruiken het,' zeggen een paar meiden van het Lyceum Ypenburg. Zelf hebben ze het naar eigen zeggen nooit geprobeerd, omdat het slecht zou zijn. 'Het is slecht voor je hersenen en je kan er onvruchtbaar van worden', zegt een meisje. 'Oh echt', roept haar vriendin geschrokken.

Verslavingskliniek Brijder in Leiden geeft voorlichting aan scholieren over de gevolgen van het gebruik van lachgas. 'De kinderen reageren nogal lacherig op de waarschuwingen', zegt preventiedeskundige Jantine van der Plas van Brijder Jeugd. 'Maar je krijgt tintelingen in je vingers, hoofdpijn, wordt duizelig en bij veel langduriger gebruik kan er een vitamine B12-tekort optreden waardoor je neurologische schade kan oplopen.'



Onderzoek naar schade op langere termijn

Incidenteel gebruik kan weinig schade geven, zegt het Trimbos Instituut. Maar de eventuele schade na langer gebruik moet nog onderzocht worden. Wijkagent Cees Nus zegt dat hij weinig kan doen tegen de jongeren die hij in zijn Schilderswijk lachgas ziet gebruiken. 'Het lachgas is geen drug en geen medicijn, ik kan alleen maar vertellen dat het schadelijk kan zijn voor je hersenen. En dan maar hopen dat ze dat willen aannemen van zo'n oude man', lacht Nus.

Het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut hebben het onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS uitgevoerd. De uitkomsten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Of het zin heeft minderjarigen te verbieden lachgaspatronen te kopen, valt te bezien. 'Meestal kopen jong volwassenen de dozen patronen en delen ze op feestjes uit', zegt Jantine van der Plas van Brijder Jeugd. Ouders kunnen het beste met hun kind in gesprek gaan over de gevolgen ervan, zegt de preventiedeskundige. 'Het gevaar zit erin dat kinderen het experimenteren met lachgas als een opstap naar drugs zien.'

