Den Haag neemt afscheid van rood, geel en blauw

DEN HAAG - Met het einde van het Mondriaan-jaar 2017 komt er ook een einde aan de succesvolle aankleding van de stad Den Haag, de city-dressing. Overal in Den Haag doken dit jaar de rood-geel-blauwe vlakken op in het straatbeeld. Maar de gemeente is maandag begonnen met verwijderen van de kleurrijke versiering op het stadhuis.

De city-dressing van The Hague Marketing Bureau was een investering van zo'n 200.000 euro. En dat heeft zich en dik en dubbel terugbetaald, want uit onderzoek is gebleken dat toeristen en dagjesmensen tijdens het Mondriaan-jaar in Den Haag ruim 61 miljoen euro hebben opgebracht.

Het Gemeentemuseum Den Haag kijkt dan ook terug op een zeer succesvol jaar. Van de 600.000 toeristen die er in Nederland speciaal op uit trokken voor Mondriaan, kwam bijna de helft naar Den Haag. En dat had vooral te maken met de vier tentoonstellingen van het Gemeentemuseum die in het teken stonden van Mondriaan en De Stijl.



Escher

Belangrijke factor van de city-dressing was volgens Benno Tempel de visuele kracht van Mondriaan: 'Het is heel eenvoudig, een paar lijnen en rood, geel en blauw, maar waar je het ook laat zien in de wereld: iedereen herkent het. Dat is onverslaanbaar.' Een nieuwe city-dressing vinden zal dus niet makkelijk worden. Maar met de komst van het nieuwe Escher-museum in de Amerikaanse ambassade hoopt Tempel over enkele jaren opnieuw uit te pakken.

Het succesvolle Mondriaan-jaar onderstreept ook nog eens dat Den Haag steeds meer toeristen trekt. En dat doet Marco Esser van The Hague Marketing Bureau goed: 'Het levert banen op. Er moeten biertjes worden getapt, bedden opgemaakt, kaartjes gescheurd. Zeker ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt levert dat gewoon werk op. Een op de tien Hagenaars verdient zijn brood dankzij het toerisme.'