PvdA: woonlasten omhoog en parkeren voor tweede auto duurder

DEN HAAG - De woonlasten voor mensen met een eigen huis en een parkeervergunning voor een tweede auto gaan flink omhoog, als het aan de Haagse PvdA ligt. Daar staat tegenover dat er duizenden huizen en gesubsidieerde banen bij moeten komen.

De PvdA wil dat de gemiddelde OZB-aanslag omhoog gaat van 125 naar 150 euro. De prijs van een tweede en volgende parkeervergunning wordt bijna verdubbeld, van 212 euro nu naar 400 euro straks.

Dat blijkt uit de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma van de sociaal-democraten, die nu ook is gepresenteerd. De PvdA neemt daarmee afstand van punten die vooral voor de VVD afgelopen jaren van groot belang waren. De liberalen prezen Den Haag altijd aan als ‘goedkope woonstad’ en drongen er steeds op aan dat die lasten dan ook daalden.



'Geen luxe'

Ook onder aanvoering van het VVD-raadslid Monique van der Bijl besloot de gemeenteraad in december 2014 de prijs voor een tweede parkeervergunning drastisch te verlagen van 420 naar de 212 euro die op dit moment moet worden betaald. 'Een tweede auto is voor veel gezinnen vaak geen luxe, maar een noodzaak om bijvoorbeeld naar het werk te gaan', aldus Van der Bijl destijds.

De PvdA kiest er nu bewust voor om de tarieven weer te verhogen, zegt financieel specialist Wimar Bolhuis. Hij wijst erop dat Den Haag in vergelijking met andere steden heel lage woonlasten heeft.



4000 huizen per jaar

Dat geld wordt onder meer besteed aan een fonds waarin uiteindelijk een miljard euro moet terecht komen om in totaal 16.000 woningen te bouwen. De komende vier jaar moeten jaarlijks 4000 huizen worden bijgebouwd in de stad. Daarvan 40 procent sociale huur en 40 procent middeldure huur en koop. Dat laatste zodat bijvoorbeeld ook agenten, verpleegkundigen en leraren een goede woning kunnen vinden, aldus Bolhuis.

Ook speelt mee dat door het meer bouwen van middeldure woningen door de doorstroming op de woningmarkt beter vorm kan krijgen. Want nu wonen nog er relatief veel mensen die eigenlijk teveel verdienen in een goedkope woning. Dit omdat er simpelweg onvoldoende geschikte huizen zijn.



Meer gesubsidieerde banen

Verder reserveert de PvdA in de plannen veel geld voor de stadsdeelbudgetten (die worden verdubbeld) en voor 2000 extra gesubsidieerde banen. Nu zijn er duizend van die STiP-banen, dat moeten er 3000 worden. De PvdA haalt ook veel geld uit de reserves van de gemeente om de plannen te kunnen betalen. Dat is volgens de financieel specialist van de partij ook geen probleem. Iedere vier jaar kijken de partijen die een coalitie gaan vormen naar die potjes. Dat gebeurt nu op dezelfde manier als anders, verzekert Bolhuis en er blijft een gezonde reserve over. Verder houdt de partij er rekening mee dat Den Haag meer geld krijgt van het Rijk omdat het economisch beter gaat met het land.

Ook volgens lijsttrekker Martijn Balster zijn de plannen prima te verkopen en is er daardoor sprake van 'eerlijk delen'. Balster: 'Wij willen niet reserveren, maar investeren in een stad voor iedereen. Er gaat een ongekend bedrag naar de grootste uitdaging de komende jaren: betaalbaar en fatsoenlijk wonen voor iedereen. Keihard nodig.'