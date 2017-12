KNVB stopt met indelen voetbalclubs in categorieën

DEN HAAG - Clubs uit het Nederlandse betaalde voetbal worden door de KNVB niet langer ingedeeld in categorieën om aan te geven hoe ze er financieel voorstaan. De Algemene Vergadering Betaald Voetbal bereikte maandag overeenstemming over een systeem (financieel rating systeem) waarbij de clubs nog maar één keer per seizoen een puntenaantal krijgen toegekend. Dat gebeurt op basis van de jaarcijfers en prognoses van de club.

Bij die beoordeling worden maximaal 40 punten toegekend. Bij 15 punten of minder wordt de betreffende club doorgelicht en wordt aangegeven wat anders moet. De licentiecommissie betaald voetbal verwacht in dat geval een plan van aanpak.

Tot dusverre was het zo dat clubs die financieel aan herstel moeten werken door de KNVB in categorie 1 werden geplaatst. In categorie 3 zitten de clubs die hun zaken financieel goed op orde hebben. Tot categorie 2 behoorden de clubs die een voldoende scoorden.



ADO Den Haag in categorie 2

ADO Den Haag werd eind vorige week door de voetbalbond nog ingedeeld in categorie 2. De Haagse eredivisionist was de enige club die nog niet ingedeeld was, omdat de begroting lange tijd onderwerp van discussie was bij de licentiecommissie van de KNVB.