Politiechef wil einde aan illegale 'explosieven'

DEN HAAG - De Haagse politiechef Paul van Musscher wil dat het illegale vuurwerk van de markt verdwijnt. Dat zei hij maandagavond in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

Van Musscher geeft een waarschuwing voor het illegale vuurwerk. 'Ik zou liever willen praten over illegale explosieven. Als je kijkt naar de kracht van dit vuurwerk - ik blijf het maar 'explosieven' noemen - dan houd ik mijn hart vast', zei de politiechef.

Hij roept de ouders op: 'Kijk nou wat je kind in huis heeft. Want als je meerdere van dit soort dingen in huis hebt en het gaat af; de gevolgen zijn niet te overzien. Je moet het niet willen. Better safe than sorry.'



600 kilo vuurwerk in beslag

Dit jaar zijn al meer dan veertig verdachten aangehouden en is er meer dan 600 kilo vuurwerk in beslag genomen, aldus de politiechef.

