Fietser gewond bij aanrijding met RET-bus in Delft Foto: District 8

DELFT - Een fietser is maandagavond in Delft ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bus van de RET. Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de Mekelweg, meldt de politie. De man zag de bus waarschijnlijk over het hoofd bij het oversteken van de busbaan.

Het slachtoffer is met een forse beenwond naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze oorzaak van de aanrijding.