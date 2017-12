'Zaak Mitch Henriquez voor betrokken agenten buitengewoon emotioneel'

DEN HAAG - Voor de twee agenten die op dit moment terecht staan vanwege hun betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez, is de zaak 'buitengewoon emotioneel'. Dat zei de Haagse politiechef Paul van Musscher maandagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Van Musscher: 'Tot op de dag van vandaag is de impact van deze zaak groot. Natuurlijk bij de nabestaanden, maar ook bij ons. Ook bij de collega's op de bureau's. Dat gaat veel verder dan twee direct betrokken collega's die terecht staan. Wij pleiten iedere keer om terughoudendheid in het optreden. Wees nou beschaafd. Zorg dat je netjes waarschuwt. Als je iedere keer toch weer die aantijgingen aan je adres krijgt, het wordt zelfs op de muren geschreven, dan is dat heel vervelend. Politiemensen zijn mensen, die willen dit niet.'

'Het gaat ze echt niet in de koude kleren zitten. Tot de dag van vandaag en dat zal nog wel even duren', zei Van Musscher. Volgens het hoofd van de politie gaat de zaak Mitch Henriquez 'veel verder dan Den Haag.' Van Musscher: 'Heel Nederland kijkt naar deze zaak. Het heeft een enorme impact.'



'De Heemstraat niet betrokken bij de zaak Mitch Henriquez'

De politiechef is bewust niet bij de terechtzitting geweest in de extra beveiligde rechtbank in Badhoevedorp. Van Musscher: 'Ik heb wel contact met de betrokken collega's en hun chefs. Dus ik weet wat er speelt en wat er leeft. Maar ik vind niet dat ik daar in een positie moet komen, waarbij ik de pers te woord moet staan, terwijl de zaak onder de rechter is. Ik heb mijn werk gedaan; ik heb disciplinair gestraft. Daar is heel veel over te doen geweest, ook bij ons intern. De zaak is nu onder de rechter en dat proces hebben wij te respecteren.'

Dit weekend was het bureau aan De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk met graffiti beklad met de tekst 'RIP Mitch' en 'moordenaars'. Van Musscher benadrukte dat 'het bureau De Heemstraat of de agenten van dit bureau op geen enkele manier betrokken zijn bij de zaak Mitch Henriquez. Het zijn geen agenten van dit bureau die nu voor de rechter staan en ook niet hierbij betrokken zijn geweest.'

