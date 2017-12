Deel dit artikel:











Lekkende geiser ontdekt door koolmonoxidemeter van ambulancepersoneel Ambulancepersoneel aan het werk in Alphen (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Dankzij een koolmonoxidemeter van ambulancepersoneel is bij een gezin van zes in Alphen aan den Rijn maandagavond mogelijk erger voorkomen. Ambulancepersoneel kwam af op een melding dat één van de gezinsleden een hoge hartslag had.

Bij aankomst in de woning aan de Fazantstraat gingen de koolmonoxidemeter van het ambulancepersoneel meteen af. Daarop werd de brandweer ingeschakeld. Ambulancebroeders hebben een dergelijke meter altijd bevestigd aan hun tas. De zes gezinsleden zijn uit de woning gehaald. Een van hen is vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer is een lekkende geiser hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. 'Die produceerde in hoge mate koolmonoxide. Daarom willen wij nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om je geiser goed te onderhouden', zegt een woordvoerder van de brandweer. LEES OOK: 'Ik ben nog erg trillerig', bewoonster schrikt van CO-vergiftiging in flat