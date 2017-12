Deel dit artikel:











Eenzame ouderen krijgen gratis kerstdiner in Haags restaurant Eenzame ouderen krijgen gratis kerstdiner in Haags restaurant (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Kerst is de tijd van gezellig samen zijn met vrienden en familie. Maar niet voor iedereen is die luxe weggelegd. In zorghuis Willem Drees in Den Haag, zijn bijvoorbeeld sommige ouderen met de feestdagen alleen. Daarom kregen zij maandagavond een kerstdiner aangeboden.

Eenzaamheid is een groot probleem, merken ze ook in het zorghuis waar deze ouderen wonen. 'Tegenwoordig hebben familieleden van onze bewoners een veel drukker leven dan voorheen', zegt Albertine den Heijer van het zorghuis. Den Heijer: 'Vroeger zorgde je voor je ouders, nu hebben mensen het druk met hele andere dingen. Dan zie je dat sommige ouderen alleen zitten. Een enkeling is zo slecht ter been dat hij of zij niet eens meer buiten komt.' De ouderen genieten van hun kerstdiner, zeker omdat ze niet vaak uit eten gaan. 'Het is smullen.'





