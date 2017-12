West Wekker: Zaak Henriquez is 'buitengewoon emotioneel' en schenking Pechtold 'privékwestie'

DEN HAAG - Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? Schenk wat koffie voor jezelf in. Wij hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo noemde politiechef Paul van Musscher op Radio West de zaak Mitch Henriquez 'buitengewoon emotioneel'. En in Den Haag zijn de sportprijzen uigereikt tijdens het Haagse Sportgala. Dit is de West Wekker!

1. 'Zaak Mitch Henriquez voor betrokken agenten buitengewoon emotioneel'

Voor de twee agenten die op dit moment terechtstaan vanwege hun betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez, is de zaak 'buitengewoon emotioneel'. Dat zei de Haagse politiechef Paul van Musscher gisteravond in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

2. Deze sporters zijn in de prijzen gevallen op het Haags Sportgala 2017

In Den Haag zijn de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt tijdens het Haags Sportgala. Klik op de link hierboven om een lijst te zien met alle winnaars.

3. Lekkende geiser ontdekt door CO meter van ambulancepersoneel

Dankzij CO-meters van ambulancepersoneel is bij een gezin in Alphen aan den Rijn gisteravond mogelijk erger voorkomen. Ambulancepersoneel kwam af op een melding dat één van de gezinsleden een hoge hartslag had.

4. Eenzame ouderen krijgen gratis kerstdiner in Haags restaurant

Kerst is de tijd van gezellig samen zijn met vrienden en familie. Maar niet voor iedereen is dit weggelegd. In zorghuis Willem Drees in Den Haag zijn bijvoorbeeld sommige ouderen met de feestdagen alleen. Daarom kregen zij gisteravond een kerstdiner aangeboden.

5. Pechtold vindt schenking van Schevenings appartement privékwestie

D66-leider Alexander Pechtold vindt de forse schenking die hij heeft gehad van een Canadese oud-diplomaat een privékwestie. Het gaat om een appartement in Scheveningen van ruim een ton. De Leidenaar kreeg het appartement van Serge Marcoux, die sinds vele jaren met hem bevriend is.

Het Weer: Vrij veel bewolking, maar blijft het wel droog. Er waait een matige westenwind. Het wordt 8 graden. Ook na morgen is het zacht en veelal bewolkt met donderdag en vrijdag plaatselijk een buitje.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.