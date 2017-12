Tientallen bewoners op straat door felle brand in Newtonstraat Den Haag

DEN HAAG - De bewoners van zo'n 25 woningen in de Newtonstraat in Den Haag zijn door een felle brand in de nacht van maandag op dinsdag geëvacueerd. Een paar mensen moest worden behandeld omdat ze rook hadden geïnhaleerd, maar verder zijn er geen slachtoffers.

De uitslaande brand veroorzaakte de grootste problemen in het voormalige pand van het failliete De Zaen Keukens aan de Newtonstraat. Daar sloegen de vlammen enige tijd uit de voorgevel. Ook op het dak sloeg de brand uit het pand.

Tussen de vijftig en zestig bewoners van omliggende woningen, moesten een paar uur hun huis uit. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen koffiehuis en een lounge-café. Rond 4.30 uur konden de meeste bewoners weer terug. Een aantal mensen kan niet terug naar huis omdat hun woning brand- of rookschade heeft opgelopen. Voor hen zoekt de gemeente Den Haag eventueel een alternatieve opvangplek.



Schade aan woningen

De brand was moeilijk te bestrijden omdat het pand van De Zaen Keukens heel diep en groot is. Het loopt door tot de Beeklaan. 'Het is een vrij oud pand met veel kamers', legt een woordvoerder van de brandweer uit. 'Dan moeten we heel voorzichtig zijn en goed controleren of er geen verborgen brandhaarden zijn.' Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Burgemeester Pauline Krikke bracht een bezoek aan de geëvacueerde bewoners. 'De mensen die ik heb gesproken zijn erg geschrokken', vertelt Krikke. 'En dat kan ik mij meer dan voorstellen. Het is niet niks als je 's nachts ineens wakker wordt gemaakt, je woning uit moet en het huis om je heen ziet branden. Ondertussen doet de brandweer ook heel goed werk.'

