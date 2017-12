Haagse burgemeester Krikke bezoekt geëvacueerde bewoners na brand Newtonstraat

In de Newtonstraat woedde rond 01.30 uur een felle brand. De grootste problemen deden zich voor in het leegstaande pand van het failliete De Zaen Keukens. Daar sloegen de vlammen enige tijd uit de voorgevel. Ook op het dak was de brand even uitslaand. Rond 04.30 uur waren de vlammen gedoofd.



Burgemeester Krikke bekijkt brandschade Foto: Regio15

Geschrokken

Door de brand moesten tussen de vijftig en zestig bewoners hun woningen uit. Zij zijn een paar uur opgevangen in twee horecagelegenheden in de buurt. De meeste mensen konden rond 04.30 weer naar huis. Een aantal kon niet terug omdat hun huis teveel rook- of brandschade heeft opgelopen. De gemeente zorgt voor opvang voor deze mensen.

Krikke bezocht de bewoners die hun huis uit moesten. 'De mensen die ik heb gesproken zijn erg geschrokken', vertelt Krikke. 'En dat kan ik mij meer dan voorstellen. Het is niet niks als je 's nachts ineens wakker wordt gemaakt, je woning uit moet en het huis om je heen ziet branden. Ondertussen doet de brandweer ook heel goed werk.'



Het is niet niks als je 's nachts ineens wakker wordt gemaakt, je woning uit moet en het huis om je heen ziet branden Pauline Krikke - burgemeester Den Haag

Krikke roemt de twee horecaondernemers die hun zaak opstelden om de mensen die hun woning uit moesten op te vangen. 'Dat vind ik echt super. Ik heb ze daar uitgebreid voor bedankt. Want het is heel bijzonder als je zo klaar staat voor anderen.'

LEES OOK: Tientallen bewoners op straat door felle brand in Newtonstraat Den Haag