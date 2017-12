Deel dit artikel:











Man voorkomt dat zijn auto in vlammen opgaat Brandweer bij autobrand in Leiderdorp (Foto: AS Media)

LEIDERDORP - Een man uit Leiderdorp kon in de nacht van maandag op dinsdag voorkomen dat zijn auto, die geparkeerd stond in de Buitendijklaan, in de as gelegd werd.

Hij ontdekte de brand rond middernacht. Hij begon zelf meteen te blussen met emmers water en belde de brandweer. Die was snel aanwezig en heeft nageblust. Op een van de banden van zijn auto lagen aanmaakblokjes. De automobilist zag op het moment van de brand een andere auto wegrijden. Hij vermoedt dat de inzittenden van die auto te maken hebben met deze brand. De politie onderzoekt de zaak.