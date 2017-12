Deel dit artikel:











Rijexamen doen kan volgend jaar ook in Zoetermeer Examen doe je bij het CBR (Archieffoto)

ZOETERMEER - Volgend jaar kun je niet alleen in Rijswijk, maar ook in Zoetermeer 'afrijden' voor je rijbewijs. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) meldt dat het in mei een praktijkexamencentrum opent aan de Zilverstraat. Dit moet het examencentrum in Rijswijk, het grootste van Nederland, gaan ontlasten.

Het centrum moet gevestigd worden op industrieterrein Lansinghage, vlakbij de autosnelweg A12. De locatie moet eerst nog een kleine verbouwing ondergaan voordat daar in mei de eerste praktijkexamens kunnen worden afgenomen. Met de komst van Zoetermeer telt het CBR in totaal 54 examencentra. Op dit moment is het Rijswijkse centrum het grootste van ons land: jaarlijks worden hier in totaal ongeveer 35.000 praktijkexamens afgenomen voor auto, motor, bromfiets en auto's met aanhangwagen. Hiervan zal Zoetermeer naar verwachting ongeveer een kwart overnemen. Dit betekent een verschuiving voor ongeveer tien examinatoren.