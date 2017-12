'Dit was altijd mijn doel', Ashley straalt op het WK darts

NOORDWIJK - Tijdens het WK darts dat donderdag van start ging in Londen, zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op titelverdediger Michael van Gerwen en Hagenaar Raymond van Barneveld. Maar er trekt nog iemand de aandacht: Ashley Zaat (24). Zij begeleidt de darters naar het podium, als walk on-girl.

Zaat rolde het dartswereldje in via haar broer. 'Die is een groot dartsfan, hij keek altijd naar het darts op tv', vertelt ze. 'Tijdens een uitzending van RTL7 kwam drie jaar geleden een oproep voor nieuwe walk on-girls voorbij. Vervolgens heb ik een e-mail gestuurd en drie maanden later kreeg ik een mail of ik kon langskomen. Toen ging het balletje rollen.'

De Noordwijkse is al bij verschillende grote toernooien actief geweest, maar dit is haar eerste WK. 'Dit was altijd mijn doel', benadrukt Zaat. 'Nu is het eindelijk gelukt.'



Taylor en Barney

Ze liep tijdens dit WK al onder andere met dartsicoon Phil Taylor. 'Dat is tijdens dit WK extra speciaal, omdat dit Phils laatste grote toernooi is. Dat merk je ook in de zaal. Als Phil opkomt, hangt er een hele andere sfeer.'

Tijdens andere grote toernooien is ze ook weleens met Van Barneveld naar het podium gelopen. 'Raymond is altijd erg gefocust', weet ze. 'Hij praat niet voor zijn opkomst, maar dat snap ik wel.'



Opmaken, haar doen, jurken bekijken...

Het WK heeft voor Zaat iedere dag hetzelfde ritme. Na het ontbijt wordt er opgemaakt en dan neemt ze met de andere walk on-girls de taxi naar Alexandra Palace. 'Daar zijn we meestal twee uur van tevoren, zodat we even de tijd hebben om daar wat te eten, ons haar te doen en dat soort dingetjes. Dan kijken we ook welke jurken we aan moeten doen en dan gaan we 'op'.'

Of de walk on-girls nog een lang leven beschoren is bij de PDC is nog onzeker. Het gerucht gaat namelijk dat de dartsbond PDC erover nadenkt de opkomst van de darters aan te passen: zonder walk on-girls.



Seksistisch

De walk on-girls hebben volgens de critici geen functie en hun rol wordt gezien als seksistisch. 'Dat gerucht kwam voor mij eigenlijk een verrassing', vertelt Zaat. 'Ik ben er meteen achteraan gegaan. Ben ik straks mijn baantje kwijt? De PDC laat weten dat het niet zo snel gaat verdwijnen, maar op termijn willen ze wel bekijken of er iets aan de opkomst veranderd kan worden. Vanwege het online commentaar en omdat de walk on op deze manier al een tijdje bestaat.'

Maar dinsdagavond loopt Zaat gewoon weer naar het podium. 'We bespreken onderling wie met wie loopt, maar ik wil vanavond zéker met Van Barneveld.'



'Ik ben niet heel erg goed in darts'

Zaat kan trouwens zelf ook wel een pijltje gooien. 'Ik heb een dartsbord in mijn woonkamer hangen. Ik probeer het dus wel, maar ik ben niet heel erg goed. Maar mijn pijlen belanden wel in het bord, haha.'

