Barney vreest oud-metselaar op WK darts: 'North is een gevaarlijk gozertje'

DEN HAAG - Na vijf dagen begint het WK darts dinsdagavond ook voor Raymond van Barneveld. In de eerste ronde treft hij de onbekende Engelsman Richard North. Een voormalig metselaar.

'Volgens veel mensen is dit een mooie loting, maar Richard heeft sinds januari vanuit het niets goed gespresteerd tijdens de zogenoemde Pro Tour- en Euro Tour-toernooien', benadrukt Van Barneveld. 'Hij eindigde als 33ste op de wereldranglijst, hij heeft dus nét geen beschermde status tijdens dit WK. Richard is zeg maar 'the best of the rest', dus best een gevaarlijk gozertje.'

De eerste ronde van het WK is sowieso link voor grote namen, vanwege het korte wedstrijdformat. Het draait slechts om het winnen van drie sets. De Hagenaar is zich daarvan bewust. 'Je bent altijd op je hoede. Het publiek is erg rumoerig, heb ik gezien: fluiten en heel raar reageren...'



'In de eerste ronde al je handen vol'

Als voorbeeld haalt 'Barney' de WK-wedstrijd aan van Jelle Klaasen. 'Die gooide Jan Dekker zaterdag in de eerste set helemaal naar huis, maar uiteindelijk moest hij zelf naar huis. Daar schrik je wel van. Die eerste set van Jelle was enorm goed. Dan ben je geneigd te denken dat het wel goed gaat komen. Vroeger werd je in de achtste of kwartfinale pas echt getest. Nu heb je in de eerste ronde al je handen vol.'



Realisme

De afgelopen jaren maakte Van Barneveld grote indruk op het WK, door ondanks moeilijke lotingen de halve finale te bereiken. Grote vraag is of hij dat dit jaar weer kan bereiken.

'Ik ben alleen tevreden met winst', vertelt de Hagenaar. 'Maar hoe realistisch is dat als je bij de laatste acht eventueel Michael van Gerwen tegenkomt? Twee jaar geleden won ik van hem, maar vorig jaar verloor ik van hem ondanks een ongelofelijk gemiddelde van 109 per beurt. Het is altijd lastig te zeggen... Als ik tegen jou zeg dat ik tevreden ben met een plek bij de laatste acht, heb ik weinig op het WK te zoeken... Dus ik ga altijd voor de volledige winst. Maar elke partij is een finale.'

LEES OOK: 'Het WK brengt altijd het beste in Raymond van Barneveld naar boven'