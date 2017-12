Deel dit artikel:











Anouk: 'Ik wilde postbode of alcoholist worden, geen zangeres' Anouk bij RTL Late Night (Foto: screenshot RTL XL)

DEN HAAG - Anouk heeft nooit zangeres willen worden. 'Dat was mijn droom niet. Ik wilde gewoon postbode worden, of alcoholist. Iets anders dan zangeres.' Dat zei Anouk maandagavond in RTL Late Night.

Anouk vertelt dat ze eigenlijk gewoon begon met werken. 'Ik heb geen diploma's, ik heb verder niks afgemaakt. Ik ben van school gegaan, ik dacht ik ga werken want ik heb geld nodig.' Dus ging Anouk zingen. 'Dat is wat ik kon, mensen vonden het heel leuk en ik kon er geld mee verdienen.' De Haagse lacht nog steeds om haar succes. 'Ik dacht: really, kopen mensen hier kaarten voor? En eigenlijk soms nog. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn weg naar boven heb gebluft.'

Anouk stuurde haar twee kandidaten naar huis De coaches van The Voice of Holland zaten aan tafel bij Humberto Tan om te praten over de uitzending van vrijdag. Daarin stuurde Anouk haar kandidaten Nikita en Nina naar huis, terwijl ze er één mocht meenemen naar de volgende ronde. Ze deed dat omdat beide meiden niet genoeg met haar tips hadden gedaan. De andere coaches mochten toch nog één van de kandidaten 'stelen'. Waylon koos voor Nikita, die daardoor dus nog door kan naar de liveshows.

'Dikke schijt' Niemand zag Anouks keuze aankomen. 'Ik schrok een beetje, ik wist niet dat het mocht. Zij denkt gewoon 'dikke schijt'', vertelt Miss Montreal. Ook Anouk kreeg door dat het uiteindelijk niet de bedoeling was om beiden naar huis te sturen. Er ontstond ineens allemaal heisa in de studio. 'Met alle paniek en walkie talkies', zegt Anouk. Anouk staat nog steeds achter haar keuze: 'Het zijn hartstikke lieve meiden en dat ze kunnen zingen, dat weet je al. De mensen die er staan die kunnen allemaal zingen. Anders sta je daar niet.'

'Stom wijf, ik haat haar' Maar zodra de coaches draaien tijdens de Blind Auditions gaat het ook om uitstraling, charisma en hoe je erbij staat vindt Anouk. Sommigen zeggen over de Haagse coach 'stom wijf, ik haat haar, het heet toch The Voice en niet De performance'. 'Nee fuck nee, als ik omgedraaid ben, moet ik toch naar je aardappelface kijken', zegt Anouk. LEES OOK: Leidschendammer Sebastiën (22) door in The Voice: 'Dit klonk niet gezond'