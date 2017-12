Deel dit artikel:











Gezocht: gidsen om jonge boswachtertjes op te leiden Foto: Staatsbosbeheer / Rob de Wind

REGIO - Staatsbosbeheer is op zoek naar jeugdgidsen in Zuid-Holland. Als jeugdgids neem je kinderen mee de natuur in en samen help je de boswachter met allerlei klusjes.

Staatsbosbeheer zoekt de jeugdgidsen voor hun programma 'de Hulpboswachter'. Hierbij kunnen kinderen van 7 tot 11 jaar zich voor even wanen in het dagelijks leven van een boswachter. Als gids ga je samen met kinderen op zoek naar planten en diertjes en meet je bomen op. Staatsbosbeheer zoekt de gidsen voor het Haagse Bos, het Bieslandse Bos in Delfgauw, de Balij in Zoetermeer, het Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn en Bentwoud in Benthuizen.

Aanmelden Wie jeugdgids wil worden, kan een cursus volgen bij Staatsbosbeheer. Meer informatie en aanmelden kan via staatsbosbeheer.nl/vacatures. LEES OOK: Zwerfkatten teisteren Bentwoud: boswachter trekt aan bel