Bewoners willen samen blijven lunchen en hopen op sponsoring door ondernemers

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Hoe goed ken jij je buren? In de wijken Voorburg-Noord en Bovenveen in de gemeente Leidschendam-Voorburg kenden ze elkaar helemaal niet totdat daar het project 'Gebundelde kracht' van start ging.

Het project Gebundelde Kracht is een samenwerkingsverband tussen verschillende sociale professionals die de mensen in de wijken Voorburg-Noord en Bovenveen zo goed mogelijk willen helpen in hun sociaal-economische situatie. Hiermee hopen ze dat de bewoners meer met elkaar in contact komen.En dat is gelukt. Er schuiven zo'n zeventig wijkbewoners aan.

Door samen te lunchen komen bewoners van deze twee wijken met elkaar in contact. De reacties op de buurtlunch zijn erg positief. Zo is er al een wandelgroepje opgericht van enthousiaste wandelaars, zegt Sophie de Ruijter.

Helaas voor de bewoners komt aan de sponsoring van de buurtlunch door de gemeente een einde. De sociale professionals hopen dat met hulp van lokale ondernemers de lunch kan worden voortgezet. Zij hopen dat lokale supermarkten, bakkerijen of slagers de lunch kunnen blijven sponsoren zodat mensen beytrokken bij elkaar blijven.

Ben jij een lokale ondernemer en zou je de lunch van deze twee wijken willen sponsoren? Of heb je een tip? Laat het weten via superdebby@omroepwest.nl