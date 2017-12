Oud-omroepbaas wordt topman Groene Hart Ziekenhuis

GOUDA - Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft voormalig omroepbaas Henk Hagoort aangesteld als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Geert Blijham op, die na acht jaar opstapt, zo meldt het ziekenhuis dinsdag.

Hagoort was eerder bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en directeur van de Evangelische Omroep. Hij is sinds vorig jaar voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het Groene Hart Ziekenhuis laat weten blij te zijn met de aanstelling van Hagoort, die 'grote bestuurlijke ervaring en een breed netwerk' heeft.

Het Groene Hart Ziekenhuis staat in Gouda, maar heeft ook vestigingen in Bodegraven, Schoonhoven en in de gemeente Zuidplas. Er werken zo'n 2100 medewerkers en 150 vrijwilligers.

LEES OOK: Topbestuurders in de zorg verdienen meer dan de norm