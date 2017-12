Monument voor Joden die gedeporteerd werden vanuit psychiatrische instellingen

DEN HAAG - Ze dachten er veilig te zitten, maar niets bleek minder waar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 251 Joodse patiënten en onderduikers gedeporteerd vanuit twee Haagse psychiatrische instellingen, voorgangers van de Parnassia Groep. Om hen te gedenken wordt op 27 december bij Parnassia Groep een monument onthuld.

De deportaties waren tot voor kort onbekend. Ze kwamen aan het licht tijdens historisch onderzoek. Bijna 75 jaar geleden, op 31 december 1942, vond de allereerste razzia en deportatie plaats bij een zorginstelling. Bij de Haagse instellingen Stichting Rosenburg en Stichting Bloemendaal werden Joodse patiënten en onderduikers gedeporteerd naar Westerbork. Ook in de maanden erna waren er deportaties.

Bij verder historisch onderzoek is uitgezocht welke personen het waren. In totaal ging het om 251 Joden, van hen zijn er 227 in vernietigingskampen vermoord. Van de laatste groep is een gedetailleerde namenlijst beschikbaar.



Nabestaanden geïnformeerd

Inmiddels zijn zoveel mogelijk nabestaanden getraceerd en hierover geïnformeerd. Een van de nabestaanden is de aan Parnassia Groep verbonden rabbijn. Aanvankelijk wist hij alleen dat een aantal familieleden, onder wie zijn grootvader, was vermoord in vernietigingskampen. Nu weet hij wat eraan vooraf ging.

Omdat er twee locaties van Parnassia Groep zijn waar de tragiek zich heeft afgespeeld, komen er twee gedenkplaatsen: een monument op het terrein aan de Albardastraat en een plaquette op de kerk aan de Monsterseweg in Den Haag. Kunstenaar Merijn Bolink heeft de monumenten gemaakt.



Aandacht op radio en televisie

