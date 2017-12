Deel dit artikel:











Rake Vragen: Wat moet Omroep West voor jou uitzoeken? Vrachtwagen uit eerdere Rake Vragen-reportage over Zoetermeer (Foto: Historisch Gemeenschap Oud Soetermeer)

DEN HAAG - Heb jij een prangende vraag over je woonomgeving? Is er iets wat je altijd al hebt willen weten? Stuur je vraag nu in en wie weet strijdt jouw vraag om de winst in een poll. De winnende vraag zie je terug in een reportage van Omroep West Rake Vragen.

Wat moet er volgens jou uitgezocht worden door de journalisten van Omroep West? Met 'Rake Vragen' willen we door jou aan het werk gezet worden. Stuur jouw vraag (over jouw woonplaats of regio) in die wij, uiteraard samen met jou, kunnen uitwerken. Insturen doe je hier in of in het formulier:

EERDER BEANTWOORD: Waarom was Zoetermeer een boterstad?