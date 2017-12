Hoe gaat het met de zebraklok van Den Haag Centraal?

DEN HAAG - 'Het is een echt Haags symbool', zegt Lucas Santing trots over de zebraklok die voor een paar jaar 'logeert' op de Mercuriusweg bij grond-, weg- en waterbouwbedrijf Meeuwisse. De projectleider vertelt enthousiast over het uurwerk. 'Het is maar een eenmalig gebouwde klok, die echt voor Den Haag staat. De klok heeft toch de laatste jaren meer hier gestaan dan bij het Centraal Station.'

Met 'hier' bedoelt Santing de werf op de Binckorst. De klok staat al voor de derde keer bij het bedrijf, nu voor anderhalf jaar. De zwart-wit gestreepte klok is in juli 2016 verplaatst van het Koningin Julianaplein naar de werf, omdat bij het station wordt gewerkt aan de bouw van een ondergrondse fietsenstalling en nieuwe hoogbouw.

Santing is alle keren bij de verplaatsingen geweest. 'Wij monteren en demonteren de klok zelf. We hebben een speciaal frame voor op de auto gebouwd, zodat we hem makkelijk in twee delen van A naar B kunnen brengen.' De klok zit, zowel in het frame als in de staander, met een pin vast. Nadat de klok op zijn poot staat hoeft Santing alleen nog de elektriciteit aan te sluiten en dan staat de klok weer op zijn plek, of dat nou het Julianaplein is of zijn tweede thuis op het terrein van Meeuwisse.



'Driestratenpunt'

De zebraklok is zo op de werf gezet, dat iedereen die er langs komt het bijzondere uurwerk kan zien. 'Daar hebben we over nagedacht. Je ziet hem echt staan', vertelt Santing. De klok is zowel te zien vanaf de Mercuriusweg als de Neherkade. Ook is hij te zien vanaf het terrein zelf, 'maar daar heeft verder niemand wat aan', aldus de projectleider.

Maar wordt er ook een beetje goed voor het klokje gezorgd? Santing lacht: 'Jazeker. Wij letten erg goed op hem. Als een van de wijzers het niet doet of zijn licht gaat 's avonds niet aan, dan bellen we meteen naar de reparatiemannen. Daarnaast krijgt hij elk jaar twee keer een beurt; rond de winter en voor de zomer. Een paar weken geleden heeft hij zijn winterbeurt gehad en de volgende keer dat ze komen zal rond het voorjaar zijn.'



Speciale klok

Santing gaat enthousiast verder. 'Je moet de klok als een groot, duur Zwitsers horloge zien. Eentje die te groot is voor om je pols.' De klok werkt met een gps-signaal waardoor je zelf niet de paal in hoeft te klimmen en alle drie de wijzers handmatig moet veranderen. 'Als je rond de zomer- en wintertijd goed oplet zie je de wijzertjes een uur vooruit en terug draaien. Dat vind ik altijd erg mooi om te zien.'

Als alle werkzaamheden rond het Koningin Julianaplein volgens de planning lopen, gaat de klok in 2019 weer terug naar zijn oude adres. 'Ik ga hem wel missen als hij weg is, ja dat wel', zegt Santing, terwijl hij naar de klok kijkt. 'Hij staat niet in de weg en hij is wel handig voor ons. Vorige keren toen hij wegging hebben we hem ook gemist.'



Door brand verwoest

De zes meter hoge zebraklok is een ontwerp van de Haagse kunstenaar Jaap Karman. In de zomer van 1977 werd het ding neergezet, maar een half jaar later werd hij door brand verwoest. Het duurde daarna tot 1988 voordat de gerestaureerde klok werd teruggezet. In 1997 moest hij ook wijken voor de aanleg van de Koningstunnel.

De vraag hoe het met de zebraklok gaat, is gesteld door Sophie aan mediapartner Den Haag FM. Zij kwam op haar vraag toen zij laatst met iemand wilde afspreken bij het Centraal Station. En ze dacht: waar kan dat beter dan bij de markante klok? 'Maar die staat er al jaren niet meer vanwege de verbouwingen op het Julianaplein. Ik ben heel benieuwd waar hij nu is en of er goed voor wordt gezorgd, voor als hij terugkomt', vertelt de Haagse. Want: Wat is nu het Julianaplein zonder die lelijke, maar zo geliefde zebraklok?'

Heb jij ook een vraag over jouw woonplaats? Stel deze dan via Rake Vragen.