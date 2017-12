Deel dit artikel:











'Het WK brengt altijd het beste in Raymond van Barneveld naar boven' Arjan van der Giessen (midden) interviewt Raymond van Barneveld (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Vijf keer kroonde Raymond van Barneveld zich tot wereldkampioen darts. Vier keer bij de bond BDO - waar hij het fameuze 'Lakeside' op zijn naam schreef in 1998, 1999, 2003 en 2005 - en één keer bij de PDC, in 2007. De Hagenaar wil niets liever dan een nieuwe wereldtitel. Maar dartsverslaggever Arjan van der Giessen houdt een slag om de arm. 'Ik heb begrepen dat hij niet in grootse vorm is.'

In zijn eersterondeduel moet 'Barney' het dinsdagavond opnemen tegen de onbekende Richard North. Volgens de Hagenaar 'een gevaarlijk gozertje', maar Van der Giessen is optimistisch. 'Ik denk dat Raymond het een heel stuk slechter had kunnen treffen', benadrukt hij. 'North is een áárdige speler. Hij heeft aan een paar grote toernooien deelgenomen maar hij heeft niet veel indruk op mij gemaakt. Daarnaast maakt hij zijn debuut op een WK en staat hij waarschijnlijk strak van de zenuwen.'

'Kyle Anderson is wél een lastige' Aan de andere kant staat Van Barneveld erom bekend vaak het best te spelen tegen sterkere opponenten. Dat klopt, volgens Van der Giessen.' Ik denk dan ook niet dat Raymond dinsdagavond zijn beste niveau zal halen, maar wel genoeg om van North te winnen.' Een stuk lastiger gaat de Hagenaar het in de tweede ronde krijgen. 'Dan moet hij tegen Kyle Anderson. Dat is wél een hele lastige. Die heeft een goed jaar achter de rug en heeft ook een paar keer gewonnen van Raymond, onder meer bij de World Series Finals.'

Legende Een voordeel heeft Van Barneveld in Londen wél: een groot deel van het publiek is daar altijd vóór hem. 'Dat komt onder meer door die leuke kreet 'Barney Army' en het publiek vindt het leuk als grote legendes zoals hij ver komen.' Hoe ver 'Barney' dit jaar komt in Londen is de vraag. De afgelopen drie jaar haalde hij telkens de finale. 'Ik heb begrepen dat hij niet in grootse vorm is', vertelt Van der Giessen. 'Maar het WK brengt altijd het beste in Raymond naar boven.' LEES OOK: Barney maakt rapnummer: 'Triple zo hard als toegestaan'