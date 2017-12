Eigenaar winkelcentrum Leidsenhage wil geen megabioscoop bij ADO-stadion

DEN HAAG - De eigenaar van winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam is tegen de komst van een megabioscoop bij het Cars Jeans stadion in Den Haag. Volgens de gemeente Den Haag is er wel ruimte voor een extra bioscoop. De eigenaar van Leidsenhage en bioscoopexploitant Kinepolis stapten naar de Raad van State.

Winkelcentrum Leidsenhage wordt ingrijpend gerenoveerd tot Mall of the Netherlands. Kinepolis wil in 2019 een aantal bioscoopzalen openen in het nieuwe winkelcentrum. Volgens Leidsenhage wordt de regio overspoeld met bioscoopstoelen als de plannen bij het Cars Jeans Stadion doorgaan.

'Als het daardoor slecht gaat met Kinepolis in Leidschendam heeft dat gevolgen voor de hele Mall of the Netherlands', zegt de eigenaar van Leidsenhage. Het winkelcentrum mikt op combinatiebezoekers die komen winkelen en naar de film gaan.



Ook Kinepolis Zoetermeer tegen

Aan de Raad van State vroeg Leidsenhage een streep te zetten door het bestemmingsplan voor het Forepark, dat de Haagse gemeenteraad vorig jaar december vaststelde. Ook bioscoop Kinepolis in Zoetermeer verzet zich tegen het Haagse bioscoopplan.

Volgens de gemeente Den Haag toont onderzoek aan dat er ruimte is voor een extra bioscoop. 'Een bioscoop bij het stadion kan voor Kinepolis en Leidsenhage geen verrassing zijn', zegt de gemeente. In 2006 was een bioscoop bij het ADO-stadion volgens het bestemmingsplan al mogelijk. Door de bouwcrisis is niet alles van de grond gekomen.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.