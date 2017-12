Fanclub Huub Mizee mateloos populair: 'We denken aan een fandag'

DELFT - In een kleine week tijd is de fanclub van weerman Huub Mizee gegroeid tot een fanclub van formaat. Het aantal likes op de Facebookpagina 'Wij houden van Huub' verdertienvoudigde.

Een paar weken geleden richtte een groep Delftse studenten de fanpagina voor de weerman op. Het was een bescheiden clubje met zo'n negen fans. Tot Huub vorige week bij hen langs kwam om het weer op te nemen. In een dag tijd steeg het aantal fans tot 130.

Dat het zo hard zou gaan, hadden ze niet verwacht. 'We moeten nu meer dan honderd mensen bedienen van Huub-nieuws. Dat is nog even wennen. Uiteindelijk willen we mensen van informatie over Huub voorzien. Dat is een zekere verantwoordelijkheid', zegt Gilles, een van de initiatiefnemers.



'Hart voor zijn vak'

Hij blikt terug op een fantastische dag. 'Het was heel onverwacht. Het is heel leuk als hij er echt staat. Hij kwam heel professioneel over, als een echte weerman. Hij wist feilloos antwoord op de vraag wat voor weer het zou worden. Hij heeft hart voor zijn vak en dat is belangrijk.'

Ze hebben aardig wat reacties gekregen op hun tv-optreden. De meeste positief, maar niet iedereen snapt de oprichting van de fanclub. 'Ze denken dat een weerman gewoon een weerman is. Maar Huub is niet zomaar een weerman.'



Bevlogen

Door het bezoek is Gilles' beeld over Huub duidelijker geworden. 'Hij staat elke dag om 6.00 uur op om het weerbericht vast te stellen, dat verwacht je niet. En hij is ontzettend bevlogen in wat hij doet.'

Of er ook fandagen komen? 'Daar denken we over na. We moeten inventariseren wat de fans leuk vinden. Je kan met zijn allen het weerbericht gaan kijken, maar dan heb je nog geen hele dag gevuld. Misschien dat we een spelletjesmiddag organiseren, met Huub-triviant bijvoorbeeld.'

