Lichtjes, kerstmarkten en selfierobots: de leukste uitjes voor de kerstvakantie

DEN HAAG - Het is kerstvakantie! Eindelijk tijd voor jezelf. Lekker uitslapen, kerst vieren en leuke dingen doen. Voor leuke uitstapjes hoef je helemaal niet echt op vakantie, dat kan ook gewoon in de buurt. We zetten 10 leuke uittips voor je op een rij en trakteren je op vrijkaarten voor Het Zwanenmeer!

Tip 1: Singel'Spark, Leiden - 17 t/m 27 december

De Leidse singels worden deze kerstvakantie letterlijk in de schijnwerpers gezet. Er zijn twaalf lichtbakens in de binnenstad geplaatst. Je kan een speciale route langs de kunstwerken lopen of fietsen, of op zondag 20 december meedoen aan de Kersttocht.

Tip 2: Festival Carnavale, Den Haag - 27 t/m 30 december

Het Huijgenspark in Den Haag wordt in de laatste dagen van het jaar weer omgetoverd tot een winterse kermis. Op Festival Carnivale zal je de vreemdste acts tegenkomen: van vuurvreters tot het vlooiencircus. Zet je dus schrap voor een bijzondere avond!

Tip 3: Winterwandeling en Goudse Glazen Uitgelicht, Gouda

Het is niet gek als je na alle kerstdiners een frisse neus wilt te halen en een flinke wandeling wilt maken. Dat kan in Gouda. Het Goudse Gidsen Gilde organiseert op vier dagen een winterwandeling langs de mooiste plekjes van de stad. En als je dan toch in Gouda bent: tot 7 januari worden de Goudse Glazen van de Sint-Janskerk 's avonds van binnenuit verlicht.

Tip 4: Delft Winter Podium, Delft - laatste drie weekenden van december

Het Rietveld Theater in Delft organiseert de laatste drie weekenden van december elke week een speciaal winterprogramma. Elk weekend is er iets anders te doen: van verhalenvertellers tot een speciale korenavond. Speciale gast is de selfierobot MIKA, waarmee je op de foto kan.

Tip 5: Peace Palace By Night, Den Haag - 27 t/m 30 december

Een bezoek aan het Vredespaleis is altijd al bijzonder, maar zéker in de donkere dagen na kerst. Het Vredespaleis wordt dan sprookjesachtig uitgelicht en bij hoge uitzondering kan je een rondleiding door het gebouw krijgen.

Tip 6: Kerstmarkt Leiden - 15 t/m 27 december

Helemaal naar Duitsland rijden om een kerstmarkt te bezoeken? Nergens voor nodig! Dichter bij huis vind je ook de leukste kerstmarkten. Zoals in Leiden, waar op de Nieuwe Rijn de enige drijvende kerstmarkt van Nederland is.

Tip 7: Pier to Pier Beach Ride, Scheveningen-Noordwijk - 30 december

Deze uitdagende tocht is voor de echte sportievelingen. De strandrace van ruim 40 kilometer start onder de Pier van Scheveningen. Het parcours gaat richting Katwijk en via de Waterkering verder naar Noordwijk. Daar is het keerpunt terug naar Scheveningen. Trakteer je jezelf daarna lekker op een warme chocomelk, want dat heb je na zo'n prestatie wel verdiend.

Tip 8: Winterfair, Zoetermeer - 8 december t/m 7 januari

Het centrum van Zoetermeer is omgetoverd tot één groot winterfestijn. Bezoekers kunnen genieten van een kerstmarkt, concerten, het winterbierfestival en een ijsglijbaan. Een leuk uitje dus voor de hele familie, al kan je natuurlijk ook samen met je geliefde genieten van een glaasje glühwein.

Tip 9: Rondleiding Roya FloraHolland, Honselersdijk - 27 december en 3 januari

Altijd al eens willen weten hoe het eraan toegaat bij de bloemenveiling? In de kerstvakantie worden op twee dagen speciale rondleidingen door de veiling georganiseerd. Enige nadeel? Je moet wél vroeg uit de veren op je vrije dag!

Tip 10: Win vrijkaarten voor Het Zwanenmeer, Den Haag

Theaterschool Rabarber voert in december een bijzondere versie van het Zwanenmeer op: geen ballet, maar de eerste toneelbewerking. Omroep West mag twee kaarten voor de voorstelling weggeven. Kans maken? Stuur een mail naar prijswinnaars@omroepwest.nl met waarom jij naar deze voorstelling wil!

