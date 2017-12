Dertig maanden cel geëist voor poging tot doodslag op vrouw (86)

DELFT - Een 22-jarige Delftenaar die verdacht wordt van een poging tot doodslag op een 86-jarige vrouw in Delft wacht mogelijk een celstraf van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Die straf heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag geëist voor de Haagse rechtbank.

De 22-jarige verdachte zou de bejaarde vrouw in de nacht van 3 op 4 december vorig jaar hebben overvallen in haar huis aan de Houtduifstraat in Delft. Hij duwde daarbij meerdere keren een kussen in haar gezicht. Het slachtoffer raakte gewond aan haar vinger toen ze zich probeerde te verzetten. Toen ze hard schreeuwde, zette de verdachte het op een lopen. Het slachtoffer werd opgevangen door haar buurvrouw, die was gealarmeerd door het geschreeuw.

Op het kussen werden DNA-sporen aangetroffen die matchen met de verdachte Delftenaar. Hij ontkent echter en zegt in de bewuste nacht te hebben gewerkt en nooit in het huis van het slachtoffer te zijn geweest. Hij wil niet zeggen wie zijn werkgever is.



Overtuigend bewijs

Het OM vindt dat op basis van de DNA-match overtuigend bewijs is geleverd. De officier van justitie noemt het schokkend dat een oudere vrouw in haar eigen slaapkamer midden in de nacht het doelwit is geworden van een misdrijf zonder duidelijk motief.

De rechter doet op 29 december uitspraak.

LEES OOK: Politie krijgt 9 tips over moordpoging Delft en brandstichting Rijswijk