Sarina Wiegman blijft bondscoach Oranje Leeuwinnen

DEN HAAG - Sarina Wiegman blijft langer bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Het contract van de Haagse trainster is opengebroken en met een jaar verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Nederlandse voetbalvrouwen beleefden afgelopen zomer het grootste succes uit de historie. In eigen land wonnen ze het EK.

Volgens voetbalbond KNVB heeft het vrouwenvoetbal daarmee een enorme boost gekregen en is daarom het contract met Wiegman verlengd. De Haagse is blij met het vertrouwen dat uit de contractverlenging spreekt. 'Een paar jaar geleden zijn we deze weg ingeslagen, het EK was daarvoor de beloning en nu moeten we doorpakken', zegt Wiegman op knvb.nl.



Prijzen

Wiegman werd dit jaar door de FIFA verkozen tot Beste Trainer van een Vrouwenelftal. Maandagavond werd ze tijdens het Haags Sportgala 2017 uitgeroepen tot Coach van het Jaar in Den Haag.

De Oranje Vrouwen zijn momenteel bezig met de WK-kwalificatie. Oranje staat na drie duels eerste in de poule met zeven punten. Het WK is in 2019 in Frankrijk.