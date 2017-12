Deel dit artikel:











Zes tips voor een stressvrije Oud en Nieuw voor je huisdier Foto: archief

REGIO - Nog even en we knallen het jaar uit. Een groot feest voor de meeste mensen, maar voor huisdieren zorgt Oud en Nieuw door de harde geluiden vooral voor veel angst en stress. We hebben zes tips op een rij gezet om je huisdier een zo fijn mogelijke jaarwisseling te geven.

Tip 1: Wennen

Voor deze tip is het voor deze jaarwisseling waarschijnlijk een beetje te laat, maar dan ben je er voor volgend jaar in ieder geval op tijd mee. Je kunt je huisdier van tevoren al laten wennen aan vuurwerkgeluiden. Hier zijn cd's en apps voor. Bouw dit rustig op en begin er op tijd mee. Je kunt ook een vuurwerktraining speciaal voor huisdieren volgen. Tip 2: Prikkels buitensluiten

Sluit de gordijnen, doe het licht aan en zet de radio of tv aan. Door deze prikkels vallen de prikkels van het vuurwerk buiten minder op. Laat je huisdier zelf een plekje in huis zoeken waar hij zich prettig voelt. Tip 3: Uitlaten

Zorg dat je je hond voor 22.00 uur aangelijnd uitgelaten hebt, nog voor het ergste vuurwerkgeweld is losgebarsten. Laat je dier ook chippen, want als hij toch schrikt en wegloopt, kan hij sneller met je herenigd worden. Tip 4: Relax

Raak zelf niet te opgefokt. Huisdieren voelen dat feilloos aan en nemen je gedrag over. Als jij je gedraagt alsof het een normale dag is, zal je hond ook sneller denken dat het een normale dag is. Tip 5: Avondeten

Stel het avondeten van je huisdier uit tot later op de avond. Als dieren hongerig zijn, hebben zij minder aandacht voor het vuurwerk. En wat extra lekkers hebben de beestjes op zo'n stressvolle avond wel verdiend! Tip 6: Kalmerende middelen

Blijft Oud en Nieuw zelfs met deze tip onhoudbaar, dan is een kalmerend middel misschien een optie. Dit kan alleen ook het tegenovergestelde effect hebben en meer stress veroorzaken. Overleg hierover daarom altijd eerst met de dierenarts.