Deel dit artikel:











Buurtbewoners geschrokken maar niet verbaasd over brand Newtonstraat Brand in Newtonstraat in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Dat het pand van Zaen Keukens in Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag in brand stond, verbaast omwonenden niets. 'Het was wel te voorzien. Het pand stond al bijna 4,5 jaar leeg en het was best een rommeltje', zegt een buurtbewoner tegen Omroep West.

Door de felle brand op de hoek van de Newtonstraat en de Beeklaan moesten ongeveer 50 bewoners hun huis uit. Sommige huizen zijn voorlopig nog onbewoonbaar. De politie onderzoekt nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het pand stond sinds het faillissement in 2009 leeg. De eigenaresse van het Polyether Paleis, schuin tegenover het pand, vindt het kwalijk dat de gemeente in al die jaren niks heeft gedaan om het leegstaande pand weer bemand te krijgen. 'Het is ook geen aanzien voor de Beeklaan. Ik vind het best jammer', zegt ze. Andere buurtbewoners vinden het ook raar dat het al zolang leeg staat. Het is volgens hen ook onduidelijk van wie het pand is. 'Volgens mij zitten er drie eigenaren in het pand', zegt één van hen. LEES OOK: Haagse burgemeester Krikke bezoekt geëvacueerde bewoners na brand Newtonstraat