Man langer in de cel voor wurgen schoonvader

BODEGRAVEN - De man uit Bodegraven die verdacht wordt van het vermoorden van zijn schoonvader, blijft opnieuw langer vastzitten. In juni werd het 74-jarige slachtoffer door Menno R. en drie anderen afgeleverd op het politiebureau in Gouda. Hij was toen al overleden.

R. stond dinsdag voor de rechter in een tweede pro formazitting, de zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. De rechter besloot dat de zaak in maart verdergaat. 'Het had allemaal wat vlotter gekund, maar ik zit hier door mezelf, dus ik leg me erbij neer', reageert Menno R.

De advocaat van R. vraag niet om voorlopige vrijlating. Zijn advocaat noemt het psychisch rapport degelijk, maar het reclasseringsrapport vindt hij wankel. 'Deze zaak gaat over psychische overmacht.'



De volwassen kinderen en de vrouw van Menno R. (50) zaten tijdens de zitting op de publieke tribune. Na de zitting zwaaide R. naar zijn kinderen en omhelsde zijn dochter. Tijdens de eerste pro formazitting werd ook besloten dat de verdachte langer vast moest blijven zitten. Het blijft onduidelijk waarom R. zijn schoonvader zou hebben gewurgd. Hij en zijn advocaat hebben daar niets over gezegd tijdens de zitting. LEES OOK: Man die dood afgeleverd werd op politiebureau in Gouda gewurgd met hondenriem