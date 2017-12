Mannen vernielen camera’s door gooien van fietswiel

DEN HAAG - Twee camera’s aan de gevel van het pand van het Kabinet van de Koning in Den Haag zijn vorige maand vernield. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen een fietswiel tegen de camera’s aan gooien, net zo lang tot ze die raken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vernieling bij het pand aan de Korte Vijverberg vindt plaats in de vroege ochtend van vrijdag 17 november. Rond 4.35 uur komen twee mannen aanfietsen. Ze stoppen bij het pand en één van de mannen zet een accu van een elektrische fiets tegen de muur. De ander heeft een fietswiel bij zich.

Beide mannen gooien het wiel vervolgens meerdere keren richting de camera’s aan de gevel. Hierdoor raken er twee beschadigd. Uiteindelijk fietsen ze weer weg. Het fietswiel nemen ze mee, de accu blijft achter. De politie tast in het duister over het motief voor deze vernieling en hoopt dat iemand de mannen herkent.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem