Vijf inbraken in Haastrecht mogelijk gepleegd door zelfde dader of daders

HAASTRECHT - Vijf inbraken die in november zijn gepleegd in Haastrecht hebben mogelijk een verband met elkaar. De inbraken zijn gepleegd bij winkels in het centrum en bij een voetbalvereniging. De werkwijze is steeds hetzelfde. In één geval is de inbreker vastgelegd op bewakingsbeeld.

De eerste inbraak vindt plaats in de nacht van 17 op 18 november bij restaurant IJsselborgh aan de Veerstraat. Op 20 november is kapsalon Carola’s Haarmode aan de Kleine Haven de dupe. Op 24 november zijn er twee inbraken: bij de Outlet kledingwinkel aan de Hoogstraat en de kantine van voetbalvereniging VVH aan de Provincialeweg-West.

Tot slot wordt er op 30 november ingebroken bij bloembinderij Gewoon Natuurlijk aan de Kleine Haven. In alle gevallen is de werkwijze hetzelfde: er wordt een steen of ander voorwerp van straat gehaald en daarmee wordt een ruit kapot gegooid. Vervolgens gaat de inbreker op zoek naar geld, maar in bijna alle gevallen is er geen buit gemaakt.



Bewakingsbeelden

Tijdens de inbraak bij de bloembinderij is een verdachte gefilmd. De man loopt op vrijdag 30 november om 4.55 uur eerst langs de winkel en gooit vervolgens een ruit kapot. Hij doorzoekt in een paar seconden de winkel en vertrekt dan zonder buit. Het is vermoedelijk een blanke man van ongeveer 20 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur en is ongeveer 1.75 meter lang, draagt een gewatteerde jas en heeft kort haar met inhammen aan de zijkant en een kuif naar voren.

Mogelijk rijdt de inbreker in een blauwe Ford Mondeo. Die zou met hoge snelheid richting de rotonde van de N228 zijn gereden, en daarna richting Oudewater zijn gegaan. De politie is op zoek naar getuigen die hier iets van hebben gezien, of die de inbreker hebben gezien in de buurt van de Kleine Haven.

Mogelijk verband





De inbraken zijn vlakbij elkaar en in een periode van 12 dagen na elkaar gepleegd. Ook de werkwijze is steeds hetzelfde. Daarom zou het kunnen dat ze het werk zijn van dezelfde dader of daders, maar dit staat niet vast. Daarom is alle informatie over de inbrakenreeks en over de verdachte op de camerabeelden welkom.



