Dief steelt complete koffieautomaat uit Haagse zonnestudio

DEN HAAG - De man die op 20 september een bezoek brengt aan de zonnestudio in Den Haag, houdt blijkbaar van koffie. Hij steelt namelijk de complete koffieautomaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De dief slaat toe bij zonnestudio Sunset aan de Betje Wolffstraat in Den Haag. Hij komt binnen op het moment dat de medewerkster even niet achter de balie staat. Hij gaat meteen aan de slag: hij trekt een kastje naar voren, haalt de stekker uit het stopcontact en neemt de koffieautomaat onder zijn arm mee.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem