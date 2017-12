Haagse café-eigenaar bekogelt gewapende overvaller met spullen

DEN HAAG - Op het moment dat hij oog in oog staat met een gewapende overvaller, besluit een café-eigenaar een poging te doen om de man zijn zaak uit te werken. Hij bekogelt hem met spullen, maar kan niet voorkomen dat de overvaller er toch vandoor gaat met flink wat geld.

De overval vindt plaats in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november rond 3.00 uur bij café La Familia aan de Vaillantlaan in Den Haag. Het café is gesloten, maar de eigenaar is nog bezig met de administratie. Plotseling staat er een gewapende man naast de bar. Hij heeft een mes bij zich en roept dat hij geld wil hebben.

Het slachtoffer werkt niet direct mee, maar gooit eerst een aantal voorwerpen naar de overvaller. Maar die blijft dreigen met het mes en dwingt de man om geld uit de kassa in een plastic zak te stoppen. Daarna moet de eigenaar ook de gokautomaten leeghalen. Als de dader de tas met geld wil pakken, gooit hij nog een stoel naar hem. Vervolgens wordt er ook geld uit de kluis gehaald.



Overvaller blijft op afstand

Tijdens de hele overval blijft de overvaller op een afstandje van de eigenaar staan. Als die te dichtbij komt, dreigt hij het mes. Het gaat om een licht getinte man van 20 tot 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1.75 meter lang en heeft een mager postuur. Hij sprak Nederlands met een Marokkaans accent en droeg zwarte kleding en een grijze sjaal voor zijn gezicht.

Na de overval vertrekt de dader via de achterdeur van het café. Via die weg is hij ook binnen gekomen. Die deur is te bereiken via een binnenplaatsje. Je moet weten hoe je daar op komt. Mogelijk was de dader hiervan op de hoogte. De politie is nog op zoek naar getuigen die de man voor of na de overval hebben gezien in de buurt van het café aan de Vaillantlaan.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem