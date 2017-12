Overvaller dreigt met groot mes bij tankstation Zoetermeer

ZOETERMEER - Een half uur na openingstijd wordt tankstation Haan aan de Muzieklaan in Zoetermeer overvallen. De 20-jarige medewerkster moet onder bedreiging van een groot mes geld en sigaretten in een tas stoppen. De politie is dringend op zoek naar getuigen die de overvaller hebben gezien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het tankstation is op zaterdag 2 december om 7.00 uur open gegaan. De medewerkster heeft de zaak op orde gebracht en de eerste klant geholpen. Om 7.35 uur komt er opnieuw iemand binnen. Het blijkt een overvaller te zijn. De man is in het donker gekleed, heeft zijn gezicht bedekt en heeft een groot mes bij zich.

Hij gooit een plastic tas naar de vrouw en zegt dat ze daar geld in moet doen. Hoewel de overvaller rustig is en niet met het mes in haar richting dreigt, besluit ze om mee te werken. Ze haalt de kassa leeg en moet vervolgens ook sigaretten in de tas stoppen. Daarna gaat de man er vandoor. Hij vlucht waarschijnlijk via het Symfoniepad. Vanuit die richting kwam hij waarschijnlijk ook voor de overval aan bij het tankstation.



Signalement overvaller

De man heeft een donkere huidskleur, een normaal postuur en is langer dan 1,65 meter. Zijn stem klinkt jong, dus vermoedelijk is hij nog niet zo oud. Hij sprak normaal Nederlands, zonder accent. Verder had hij een tas van Albert Heijn en een slagersmes van ongeveer 30 centimeter lang bij zich.

De politie komt graag in contact met mensen die de overvaller voor, tijdens of na de overval op zaterdagochtend 2 december hebben gezien. Mogelijk heeft hij eerder al rondgehangen in de buurt van het tankstation aan de Muzieklaan. Ook informatie over zijn vluchtroute is welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem