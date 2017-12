Leidschendam-Voorburg doet onderzoek naar zelfrijdend vervoer

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat onderzoeken of het mogelijk is zelfrijdende shuttles in te zetten. Dat zou een aanvulling moeten vormen op het huidige openbaar vervoer. In een enquête mogen bewoners aangeven of ze gebruik zouden maken van zo'n shutllebus.

De gemeente vraagt zich ook af of de bewoners wel bereid zijn om in een zelfrijdende bus te stappen. In de toekomst kunnen reizigers op aanvraag van deur-tot-deur vervoerd worden. Leidschendam-Voorburg wil hiervoor gaan samenwerken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De gemeente richt zich in eerste instantie op twee routes. De eerste verbindt Station Mariahoeve met de Mall of the Netherlands via het Medisch Centrum Antoniushove. De tweede verbindt Schakenbosch via de zorginstelling WZH Prinsenhof over de Noordsingel met de Mall of the Netherlands.



Uitkomsten verwacht in maart 2018

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de technologie veilig en robuust genoeg is. Half januari moet de enquête klaar zijn. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar zelfrijdend openbaar vervoer worden in maart 2018 verwacht.

