Haagse straten krijgen LED-verlichting

DEN HAAG - Den Haag schakelt over op LED-verlichting. Als lichtmasten en armaturen moeten worden vervangen, worden ze geschikt gemaakt voor deze zuiniger lampen.

Uiteindelijk zijn in 2038 ongeveer 70.000 lichtpunten in de stad voorzien van LED-lampen. Dit leidt tot een verlaging van het energieverbruik van veertig procent in dat jaar. Dat staat in een ‘lichtvisie’ van wethouder Boudewijn Revis (VVD). Het is voor het eerst dat zo’n plan is opgesteld.

In het stuk staat dat verder Den Haag kiest voor vier zogenaamde ‘lichtbeelden’, die passen bij verschillende gebieden. Zo geldt voor groengebieden het uitgangspunt dat er geen licht is. Alleen op hoofdfietspaden wordt een noodzakelijke hoeveelheid gerichte verlichting toegepast voor de veiligheid. In de buurt van ecologische verbindingszones en in overige groengebieden, waar bijvoorbeeld vleermuizen zitten, past de gemeente licht toe zonder directe lichtuitstraling op de zones of water. In Natura-2000 gebieden wordt helemaal geen openbare verlichting toegepast.



Veiligheid voorop

Op hoofdwegen en hoofdfietsroutes gaat het puur om functionele verlichting, gericht op de straat. Veiligheid van weggebruikers staat hier voorop. Daarbij wordt gekozen voor wit, helder licht. In woon- en werkgebieden is de openbare ruimte ‘de huiskamer van de stad’, aldus de nota. Hier moeten mensen zich comfortabel, veilig en geborgen voelen. Dus is de kleur van het licht hier ook warmer.

In de toeristische gebieden en in het centrum is het de bedoeling dat de levendigheid van de stad wordt versterkt. Hier hoort een ‘warme, maar lichte kleur’ bij. Ook worden bijzondere gebouwen of bomen hier aangelicht. Dit moet zorgen voor ‘een sfeervolle omgeving’. In de plannen staat verder dat in de toekomst nog vier soorten armaturen worden gebruikt voor lampen.

