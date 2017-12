Rijnhavenbrug gaat na een jaar weer open

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn gaat aanstaande vrijdag weer open, meldt mediapartner Studio Alphen. De oeververbinding, en de bijbehorende Hoorn, is bijna een jaar gesloten geweest.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de brug en weg in september al open zouden gaan, maar vanwege extra werkzaamheden aan de betonkelder is de opening nu pas.

De gemeente Alphen heeft ook een rotonde aangelegd op de voormalige kruising van de Hoorn met de Van Foreestlaan.

