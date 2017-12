Deel dit artikel:











Jac Orie beste coach van Nederland Een trotse Jac Orie met zijn prijs. Foto ANP

DEN HAAG - De Haagse schaatscoach Jac Orie is gekozen tot beste coach van Nederland in 2017. Dat gebeurde tijdens het NOC*NSF Sportgala in de Rai in Amsterdam.

Orie versloeg de twee andere genomineerden, de Haagse voetbalcoach Sarina Wiegman en shorttrackcoach Jeroen Otter. De prijs werd uitgereikt door ex-zwemmer Pieter van den Hoogenband.



Onder leiding van de LottoNL-Jumbo-coach Orie werd Sven Kramer Europees en wereldkampioen allround en pakte hij goud op de 5 en 10 kilometer op de WK afstanden. Ook Kjeld Nuis en Jan Smeekens pakten daar goud. 'Dat ding is zwaar', zei Orie toen hij de prijs in ontvangst nam. 'Ik vind het geweldig dat ik deze prijs voor de tweede keer mag winnen.' Onder leiding van de LottoNL-Jumbo-coach Orie werd Sven Kramer Europees en wereldkampioen allround en pakte hij goud op de 5 en 10 kilometer op de WK afstanden. Ook Kjeld Nuis en Jan Smeekens pakten daar goud. 'Dat ding is zwaar', zei Orie toen hij de prijs in ontvangst nam. 'Ik vind het geweldig dat ik deze prijs voor de tweede keer mag winnen.' Maandag werd Orie niet gekozen tot beste coach van Den Haag. Die eer ging naar Sarina Wiegman.

Paralympiër van het jaar Jetze Plat uit Vrouwenakker won de verkiezing bij de Paralympiërs. Hij is paratriatleet en handbiker.



Marit Bouwmeester zag de prijs aan haar neus voorbij gaan. De zeilster uit Den Haag werd geen Sportvrouw van het Jaar. Die eer ging naar Dafne Schippers. Maandag won Bouwmeester wel de verkiezing in Den Haag.

Sportploeg van het Jaar Wiegman viel wel in de prijzen bij Sportploeg van het Jaar. 'Haar' Oranjeleeuwinnen versloegen het mannenhockeyteam en de mannenshorttrackploeg. LEES OOK: Sarina Wiegman blijft bondscoach Oranje Leeuwinnen