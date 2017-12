Deel dit artikel:











Hondenbezitters Oegstgeest boos over kleiner losloopgebied Archieffoto | Foto: ANP

OEGSTGEEST - Hondenbezitters in Oegstgeest zijn voor de tweede keer in korte tijd boos op het gemeentebestuur. Net als bij de Klinkenbergplas al is gebeurd, wil de gemeente nu ook bij Park Landskroon het gebied waar honden los mogen lopen kleiner maken.

Het gebied vlakbij museum Corpus waar honden nu nog los mogen lopen is groot. Maar als het aan de gemeente Oegstgeest ligt mag loslopen straks alleen nog maar in een heel klein gebied vlak naast Corpus. ‘We zijn boos omdat ons eerder beloofd was dat de honden hier los mochten lopen’, zegt Ko van der Vlist van de Stichting Platform Hondenvrienden. ‘En nu horen we via omwegen dat er in de nieuwe algemene plaatselijke verordening eigenlijk maar 5% van dit gebied van over is.’



Aan de bel trekken De hondenbezitters hebben aan de bel getrokken bij verschillende gemeenteraadsleden, want aanstaande donderdag beslist de gemeenteraad onder andere over de losloopgebieden. De gemeente Oegstgeest kon vandaag nog niet reageren op de kritiek, maar zegt wel het loslopen van honden te willen beperken omdat er steeds meer mensen gaan wonen in het gebied.





LEES OOK: Leiden pakt hondenpoep aan, verplicht twee poepzakjes mee