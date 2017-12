Freek Vonk showt aanval haai in nieuwe serie

LEIDEN - Kent u de foto's nog? Freek Vonk ging begin dit jaar naar de Caraïben om rifhaaien te onderzoeken. Dat ging niet goed. De bioloog die werkt in Naturalis werd gebeten, en dat leverde enorme wonden op.

Maar Freek kan het navertellen, en ging zelfs terug naar de plek des onheils. Het hele verhaal, inclusief beet, is eind december te zien op televisie. De bioloog is helemaal idolaat van de dieren: 'Haaien zijn hele fascinerende dieren, en ze zijn zeer succesvol. Er zwommen al haaien rond nog voordat er überhaupt dinosaurussen rondliepen op onze planeet, en haaien bestaan nu nog steeds', aldus Vonk.

Het is zeker niet alleen maar leuk filmpjes maken wat Vonk doet. Hij heeft een boodschap, want het gaat niet goed met de haaien. 'Omdat haaien zo belangrijk zijn voor onze oceanen, stormen we met het doden van 100 miljoen haaien per jaar af op een wereldwijde natuurramp. Het ecosysteem van onze zeeën is ernstig verstoord. Er is werk aan de winkel. Het ontvinnen van haaien moet wereldwijd verboden worden, vandaag nog.'



Haaienvinnen afgesneden en gebruikt voor soep

Haaien worden nu vaak als bijvangst gevangen. Vervolgens worden de vinnen van de dieren afgesneden, waarna ze terug de zee in worden gegooid en sterven. De vinnen worden het meest gebruikt voor soep. Vonk: 'Regels en wetgeving ontbreken of zijn zo lek als een mandje. En datzelfde geldt voor handelsstad Hong Kong, waar haaienvinnen immens populair zijn. De consument heeft geen idee wat hij nu eigenlijk eet.'

