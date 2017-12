Raymond van Barneveld eenvoudig door naar tweede ronde WK darts

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft zonder problemen de tweede ronde gehaald van het WK darts in Londen. Hij klopte de Engelsman Richard North met 3-0.

'Barney' startte ijzersterk aan de partij. Hij won de eerste drie legs op een rij en daarmee ook de eerste set. De tweede set verliep moeizamer, maar dankzij enkele missers van North ging deze toch met 3-1 naar Van Barneveld. North geloofde er vervolgens niet meer in en moest de vijfvoudig wereldkampioen een set later feliciteren.



In de tweede ronde speelt Van Barneveld tegen de Australiër Kyle Anderson. Hij won in de eerste ronde van Engelsman Peter Jacques.



Samen met een Noordwijkse walk-on girl

Niet alleen voor Van Barneveld was het een goede avond. Hij ging zij aan zij met de Noordwijkse walk-on girl Ashley Zaat het podium op. Het is haar eerste WK. 'Dit was altijd mijn doel', zei ze tegen Omroep West.

